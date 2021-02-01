Взрыв произошел в медицинском центре на Кипре

Взрыв произошел в медицинском центре в пригороде столицы Кипра Никосии, сообщает Cyprus Times со ссылкой на полицию.

По предварительным данным, неизвестные заложили в задней части здания взрывное устройство малой мощности, предположительно, использовались канистры с газом. Данные о пострадавших не приводятся.

На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов и пожарной службы, центр взят в оцепление.