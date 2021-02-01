В США полиция применила перцовый спрей при задержании 9-летней девочки

В американском городе Рочестер (штат Нью-Йорк) полицейский использовал перцовый спрей к 9-летней девочке. Об этом информирует газета New York Times.

Отмечается, что в прошлую пятницу, 29 января, полиция получила сообщение о семейном конфликте. Приехав на место, правоохранители обнаружили, что 9-летняя девочка хотела убить себя и свою маму. Ребенок сопротивлялся, когда его пытались посадить в полицейскую машину, чтобы доставить в больницу. Малышка заявила, что никуда не поедет, пока не увидит своего отца.

Полицейские надевали на девочку наручники, когда она оказалась на снегу. Когда ребенок в очередной раз отказался сесть в автомобиль, полицейский использовал перцовый баллончик.

По данным NYT, мэр Рочестера Лавли Уоррен призвала полицейских города реагировать на подобные ситуации с большим сочувствием и состраданием.

Девочка была доставлена в больницу, ее уже выписали.