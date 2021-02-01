Следствие в Нидерландах получило ответ «Алмаз-Антея» по делу МН-17

Следствие в Нидерландах получило письменный ответ от российского «Алмаз-Антея» по делу о крушении рейса МН-17, сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, концерн отправил ответ на отчеты Нидерландского аэрокосмического центра и Королевской военной академии относительно технических деталей крушения самолета.

Опросы экспертов «Алмаз-Антея» могут быть завершены к апрелю 2021 года.

Малайзийский Boeing, который направлялся из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH-17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. Все находящиеся на борту 298 человек погибли. Украина обвинила в катастрофе ополченцев, а непризнанные республики — Киев.

Суд по делу МН-17 начался 9 марта 2020 года в Нидерландах. В июле правительство Нидерландов приняло решение подать иск в отношении России в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в связи с крушением самолета.