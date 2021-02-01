В Кремле прокомментировали случаи получения травм на несогласованных акциях

Каждый случай получения травм участниками несанкционированных акций необходимо рассматривать отдельно. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он также подчеркнул, что высказывать свое мнение необходимо в рамках закона, а использование каких-либо незаконных, нелегитимных акций в этих целях недопустимо.

«В качестве общей тенденции можно принять только одну: это на провокационные действия полиция действует жестко и в рамках закона», — ответил Песков на вопрос журналистов о том, как должны быть рассмотрены случаи травмирования граждан на незаконных акциях.

В воскресенье, 31 января, в ряде российских городов, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге, прошли несанкционированные акции протеста, которые сопровождались задержаниями.

Ранее сообщалось, что суды арестовали семерых участников незаконной акции в Петербурге.