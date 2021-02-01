В СПЧ поддержали поручения президента в сфере охраны культурного наследия

Член президентского Совета по правам человека Константин Михайлов в разговоре с «Газетой.Ru» прокомментировал поручения президента РФ, вышедшие по итогам заседания СПЧ.

«Очень приятно, что проблемы, поднятые на заседании СПЧ были сочтены президентом важными, и наши инициативы были во многом поддержаны, результатом чего стали эти поручения. Я надеюсь, что с их помощью будут приняты меры по сохранению богатейшего наследия Охтинского мыса и создания там музея-заповедника, который по моему мнению должен быть первым акцентом этой территории и самым первым направлением использования ее в дальнейшем. Это позволит создать настоящую экологическую и туристическую жемчужину Санкт-Петербурга, европейского и мирового класса. Но это точечная история», — заявил член СПЧ.

Михайлов добавил, что ему представляются очень важными поручения, которые даны Генпрокуратуре и Минкульту по анализу правоприменительной практики по строительству в зонах охраны объектов культурного наследия и вообще по ответственности за разрушение и повреждение этих объектов.

«Я говорил об этом на Совете — складывается странная и тревожная ситуация, поскольку вопросы строительства в зонах охраны не урегулированы окончательно и четко в законодательстве. Это создает лазейку для застройщиков, которые протаскивают под видом регенерации, допустимой законом, откровенное новое строительство, искажающее исторические панорамы и уничтожающее исторический облик наших городов. В том числе и в охранных зонах такого объекта, как Московский Кремль. Стоит помнить и о строительстве, которое заканчивается уже в конце Варварки и на Софийской набережной прямо напротив Кремля. И по всей стране аналогичные процессы идут, в том числе и в Москве», — добавил он.

По мнению Михайлова, вопросы разрушения и повреждения памятников это также должно помочь решить.

«Есть статьи в УК, но по исследованиям экспертов, в том числе и в прокуратуре, это фактически «мертвые» статьи. Реальная их работа — статистические доли процента от тех разрушений, которые на самом деле происходят. Если удастся создать законодательные и правоприменительные практики, доводить их до суда, то это будет правоохранительный щит для защиты объектов культурного наследия, и это будет очень важным достижением в сфере охраны наследия. Это многолетняя проблема, которая не решается не то, что годами, а десятилетиями», — подытожил он.