Землетрясение магнитудой 5,1 зафиксировано на западе Турции
Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в понедельник, 1 февраля, на западе Турции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление правительственного Управления по чрезвычайным ситуациям (АФАД).
Отмечается, что подземные толчки были зафиксированы в районе провинции Измир.
Информации о разрушениях или пострадавших не приводится.
В ноябре прошлого года в результате крупного землетрясения в турецком Измире погибли более 100 человек, пострадали свыше 1000 человек.