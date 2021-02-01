Землетрясение магнитудой 5,1 зафиксировано на западе Турции

Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в понедельник, 1 февраля, на западе Турции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление правительственного Управления по чрезвычайным ситуациям (АФАД).

Отмечается, что подземные толчки были зафиксированы в районе провинции Измир.

Информации о разрушениях или пострадавших не приводится.

В ноябре прошлого года в результате крупного землетрясения в турецком Измире погибли более 100 человек, пострадали свыше 1000 человек.