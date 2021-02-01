В России выявили 17 648 случаев коронавируса за сутки
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В России за сутки выявили 17 648 случаев коронавируса. Об этом пишет оперштаб в Telegram.
10% заразившихся не имели симптомов. Больше всего случаев в Москве (2 037), Санкт-Петербурге (1 842) и Подмосковье (1 068). За сутки скончались 437, выздоровели 18 169 пациентов.
Таким образом, всего в России заболели 3,8 миллиона, выздоровели 3,3 миллиона, скончались 73 тысячи человек.
Ранее сообщалось, что РФ готова поделиться технологией производства своих вакцин от COVID-19 с ЕС.
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