Молдавский криминальный авторитет Карамалак задержан в Москве

Московские полицейские задержали молдавского криминального авторитета Григория Карамалака по прозвищу Болгар. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что мужчину задержали после прилета в один из аэропортов Москвы.

Ранее в СМИ Молдавии появилась информация о том, что Карамалак объявлен в международный розыск по решению молдавской прокуратуры. Против него возбуждено два уголовных дела — по фактам шантажа и покушения на убийство в 2016-2017 годах.

В середине января сообщалось, что в Санкт-Петербурге арестовали криминального авторитета Александра Анохина по делу о вымогательстве.