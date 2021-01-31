Россиянам рассказали об аномальной погоде в феврале

Аномальная погода в феврале ожидает жителей ряда российских регионов, предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Об этом сообщает ТАСС.

Так, аномальное тепло придет в Крым, Западную Сибирь, Красноярский край, Хакасию, в Южный и Северо-Кавказский федеральные округа, а также на юг Урала. При этом аномально холодным февраль станет для некоторых регионов Дальнего Востока.

«На остальных территориях температура будет около нормы. Но погода в феврале будет неоднородной: будут и морозы, и оттепели, и похолодания, и потепления», – рассказал Вильфанд.

Кроме того, по словам синоптика, на большей части России будет наблюдаться избыток осадков.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил жителей центральной части России о приближении 20-градусных морозов.