Уголовное дело возбуждено после перекрытия дорог на акции 31 января в Москве

По факту перекрытия дорог в ходе несанкционированной акции 31 января в Москве возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на адвоката Сергея Бадамшина.

«Задержанный сегодня Андрей Пивоваров допрашивается в качестве свидетеля по новому возбужденному сегодня в 18:00 уголовному делу», — сказала адвокат.

Пивоварову инкриминируют ст. 267 УК РФ (Приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения), сообщил адвокат.

Как сообщалось, к уголовной ответственности по делу о нападении на полицейских в Москве могут привлечь около 10 человек. До этого правоохранители установили личности пяти человек, подозреваемых в противоправных действиях в ходе несанкционированной акции 23 января в Москве.