Житель Омска задержан по подозрению в истязании своих детей

Житель Омска задержан по подозрению в истязании собственных детей, сообщает региональное управление Следственного комитета (СК) России.

Следователи начали проверку после публикации в сети видеозаписи, на которой видно, как мужчина поочередно кидает двоих детей на пол. Было возбуждено уголовное дело, подозреваемого задержали по месту жительства, указано в сообщении. Он уже привлекался к ответственности за кражу.

В ходе допроса задержанный признался, следствие будет ходатайствовать о избрании меры пресечения в виде ареста.

В настоящее время состояние здоровья пятилетнего мальчика и восьмилетней девочки не вызывает опасений, отмечает СК.

Ранее сотрудники правоохранительных органов направили в суд уголовное дело в отношении 43-летней жительницы Ямало-Ненецкого автономного округа, которая обвиняется в истязании четырех приемных детей.