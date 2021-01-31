Юлию Навальную отпустили из полиции под обязательство о явке

Супругу Алексея Навального Юлию отпустили из отдела полиции под обязательство о явке, сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Светлану Давыдову.

В отношении Навальной был составлен протокол по статье об участии в несанкционированном мероприятии, повлекшем создание помех функционированию объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, рассказала юрист.

Заседание суда состоится 1 февраля. По словам адвоката, Навальной грозит административный арест на срок до 15 суток.

Юлия Навальная была задержана во время несанкционированной акции в Москве 31 января. Ее доставили в отдел полиции «Щербинский» в Новой Москве.