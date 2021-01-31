Эксперт предупредил о намеренных провокациях на несанкционированных митингах

Провокаторы намеренно заставляют людей провоцировать правоохранителей, чтобы впоследствии увеличить ряды «недовольных», сообщил член Научного совета при Совете Безопасности РФ, профессор МГУ Андрей Манойло, комментируя несанкционированные митинги 31 января.

«Хорошо просматривается белорусский — и, отчасти, хабаровский — сценарий. Цель организаторов акций: поставить под дубинки правоохранителей как можно больше обычных граждан, обманом вовлеченных в протестные акции. Это делается, чтобы пострадавших было как можно больше, причем с обеих сторон, что многократно должно увеличить ядро непримиримых, ведь у каждого пострадавшего есть родные и близкие, семья, которая тоже пострадает в случае его задержания. Это — единственная тактическая задача организаторов протестов, а вовсе не борьба за счастье народа», — сообщил он «Газете.Ru».

Вместе с тем эксперт заметил, что активисты Навального не становятся в первые ряды наступающих и не бросаются на полицию.

«Они не рвут тельняшки на баррикадах, не дерутся с ОМОНом — наоборот, все сразу рассосались по домашним студиям и ведут стримы. Мол, здесь, в безопасности и тепле, их работа важнее. Типичным примером является поведение одной блогерки, которая 23 января якобы приехала на Пушкинскую, 15 минут постояла в сторонке, а потом уехала домой, потому что «промочила ноги», — заключил Манойло.