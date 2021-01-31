Эксперты оценили низкую протестную активность на Дальнем Востоке и в Сибири

Эксперты прокомментировали низкую протестную активность на Дальнем Востоке и в регионах Сибири.

«Пока результаты акций доморощенных революционеров не впечатляют, — написал в телеграм-канале глава научного совета Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков. — Отсутствие внятного целеполагания всегда приводит к уходу пара в свисток».

Директор Института новейших государств Алексей Мартынов отметил, что несанкционированные акции вновь собрали больше журналистов, чем участников.

Член Экспертного совета ЭИСИ Олег Матвейчев констатировал, что Дальний Восток снизил протестную активность в 20 раз.

Он также предположил, что далее выйдут «самые отмороженные».

«Будут провоцировать Росгвардию на насилие», — опасается эксперт.