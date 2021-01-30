В Роспотребнадзоре высказались об аресте своих сотрудников за взятку

Два сотрудника Роспотребнадзора арестованы за взятку по результатам совместной работы московского управления Роспотребнадзора и правоохранительных органов по профилактике нарушений коррупционной направленности. Об этом пишет РИА «Новости».

«Управление Роспотребнадзора по городу Москве продолжает совместную работу с правоохранительными органами по профилактике нарушений коррупционной направленности», — добавили в ведомстве.

Ранее Савеловский суд Москвы арестовал заместителя главного государственного санитарного врача по Северному административному округу Москвы Викторию Зотову и главу группы надзора за объектами коммунально-бытового назначения Станислава Томилова за крупную взятку.