В МВД Франции оценили число участников протестов

В субботних протестах во Франции поучаствовали 32 тысячи человек. Об этом пишет BFMTV со ссылкой на МВД страны.

Из них пять тысяч человек вышли на улицы в Париже. По всей стране задержали 35 человек, 28 — в столице.

Сообщалось, что полиция применяла водометы и слезоточивый газ против участников акции.

30 января в Париже начался новый митинг против законопроекта «О глобальной безопасности». По данным агентства, уже почти три месяца во Франции проходят манифестации против законопроекта, использования полицией беспилотников на акциях протеста и «запрета на съемку действий полиции» в ходе манифестаций.