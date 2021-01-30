Sputnik-V поставили в ДНР

Российскую вакцину от коронавируса Sputnik-V доставили в самопровозглашенную Донецкую народную республику, заявил «Интерфаксу» источник в таможенной службе ДНР.

По словам собеседника агентства, вакцинация начнется в понедельник-вторник. В первую очередь в ДНР будут вакцинированы сотрудники образовательных и медицинских учреждений.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V». Подробнее — на официальном сайте российской вакцины от коронавируса.

До этого врач объяснила влияние COVID-19 на глаза.