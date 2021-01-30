В Когалыме мужчина открыл стрельбу по зданию МВД

В Когалыме (ХМАО) мужчина открыл стрельбу из ружья по зданию отдела МВД и финансовой организации. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

«Мужчина 1971 года рождения, передвигаясь на автомобиле Chevrolet Niva, являясь владельцем огнестрельного гладкоствольного оружия «ИЖ-54» 12-го калибра, произвел несколько выстрелов в сторону административного здания ОМВД России по городу Когалыму», — говорится в сообщении.

После этого мужчина стал угрожать полицейским оружием. Правоохранители сначала сделали предупредительный выстрел в воздух, после чего им пришлось открыть огонь и ранить мужчину. Правонарушителя доставили в больницу. По предварительным данным, он был пьян.

Полицейские возбудили уголовное дело о хулиганстве.

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