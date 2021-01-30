В Москве задержан главный редактор «Медиазоны»

В Москве задержали главного редактора «Медиазоны» Сергея Смирнова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его адвоката Алана Гамазова.

По словам адвоката, Смирнов находится в Тверском отделе полиции. Гамазов уточнил, что в настоящий момент направляется к нему.

Как уточнил источник агентства, главреда задержали за призывы к участию в несанкционированной акции.

До этого правоохранители задержали муниципального депутата столичного района Зюзино Константина Янкаускаса.