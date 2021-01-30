Хриплый голос назвали предвестником опасного заболевания

Охриплость и слабость голоса может указывать на развитие рака легких. Об этом пишет Express со ссылкой на данные международного Фонда рака легких.

Согласно сообщению, охриплость голоса может быть вызвана опухолью, давящей на гортанный нерв, который находится в грудной клетке.

Это вызывает ослабление нерва или даже паралич, может парализовать голосовой связки.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников предупредил, что образование тромбов может сигнализировать о наличии онкологических заболеваний.