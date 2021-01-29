МВД просит домашнего ареста фигурантов дела о нарушении санитарных норм на акции в Москве

Министерство внутренних дел обратилось в Тверской суд Москвы с ходатайством о заключении под домашний арест ряда фигурантов дела о нарушении санитарных норм на несогласованной акции в Москве, сообщили ТАСС в суде.

Как отмечается, под домашний арест предлагается отправить брата Алексея Навального Олега, активисток Марию Алехину и Любовь Соболь, главу «Альянса врачей» Анастасию Васильеву и координатора штаба Навального Олега Степанова.

Как уточнили в пресс-службе полиции Москвы, в рамках расследования данного дела были задержаны пять человек, а также проведено 20 обысков в офисах и по местам проживания лиц, призывавших к участию в несанкционированном мероприятии.

«В результате проведенных полицейскими мероприятий по подозрению в совершении преступления задержаны пять граждан», — говорится в сообщении.

Олега Навального задержали на 48 часов после обыска квартиры в Москве.