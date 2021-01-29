В Москве задержан муниципальный депутат Янкаускас

Правоохранители задержали муниципального депутата столичного района Зюзино Константина Янкаускаса. Об этом сообщает ТАСС.

«Меня задерживают. Не знаю надолго ли», — сказал он. Другие подробности муниципальный депутат не привел.

До этого адвокат Янкаускаса Василий Кушнир заявлял, что в квартире его подзащитного прошел обыск по уголовному делу, возбужденному за «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил». Также обыск провели в квартире родителей депутата.

27 января по аналогичной статье прошли обыски в квартирах Алексея Навального и его супруги Юлии в Москве.