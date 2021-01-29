В Москве задержан муниципальный депутат Янкаускас
Екатерина Зайцева
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Правоохранители задержали муниципального депутата столичного района Зюзино Константина Янкаускаса. Об этом сообщает ТАСС.
«Меня задерживают. Не знаю надолго ли», — сказал он. Другие подробности муниципальный депутат не привел.
До этого адвокат Янкаускаса Василий Кушнир заявлял, что в квартире его подзащитного прошел обыск по уголовному делу, возбужденному за «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил». Также обыск провели в квартире родителей депутата.
27 января по аналогичной статье прошли обыски в квартирах Алексея Навального и его супруги Юлии в Москве.
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