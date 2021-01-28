Вирусолог спрогнозировал два года без пандемий

Вирусолог Виктор Ларичев назвал слова основателя корпорации Microsoft Билла Гейтса о приближающихся новых пандемиях «гаданием на кофейной гуще». В беседе с «Газетой.Ru» Ларичев уточнил, что не видит предпосылок для серьезных вспышек заболеваний в ближайшее время.

Накануне основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс предрек следующую пандемию, которая «может быть в десятки раз хуже». По его словам, к новым вспышкам заболеваний мир пока не готов. Но Гейтс выразил уверенность, что через два года медицина станет лучше.

«Он тогда должен был сказать, на основании чего он делает такие прогнозы. На мой взгляд, пока ничего такого в ближайшие два года не будет. То есть это гадание на кофейной гуще. Если взять коронавирус, то пика жестче, чем сейчас, уже не будет, потому что к следующему, я надеюсь, мы уже привьемся», — считает Ларичев.

На вопрос, возможно ли появление других инфекций, вирусолог затруднился ответить, подчеркнув, что прогнозировать в данном случае очень трудно.

«Есть хорошее название американского журнала «Вновь возникающие и повторяющиеся инфекции». Это именно то: они появляются, непонятно откуда, а потом исчезают. Предположить, что сейчас появится какая-то новая инфекция, нельзя. Есть, например, лихорадка Западного Нила. У нее цикличность порядка десяти лет: в 1999-м была вспышка в Волгограде, на юге России, потом через 10 лет была вспышка. Такие можно предположить, но тоже — 20-й год сейчас прошел, ничего не было», — добавил вирусолог.