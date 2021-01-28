Депутат ГД Белоусов не признал вину по делу о получении взятки в 3 млрд рублей

Депутат Госдумы Вадим Белоусов на заседании суда не признал вину в получении взятки в размере 3 млрд рублей. Об этом свидетельствует аудиозапись заседания, которая есть в распоряжении РИА «Новости».

Парламентарий заявил, что суть обвинений ему «непонятна».

«Я не понимаю, с каких пор участие в выборах депутата думы стало преступлением», — сказал Белоусов.

Он отметил, что не признает вину «ни полностью, ни частично».

В декабре прошлого года сообщалось, что материалы уголовного дела в отношении депутата Белоусова о получении взятки в 3 млрд рублей поступили в Мосгорсуд.