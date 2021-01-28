Лукашенко заявил о предотвращении силовиками взрывов домов в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что несогласные с действующей властью намеревались устроить взрывы в домах и на улицах страны, их действия вычислили спецслужбы. Об этом информирует агентство «БелТА».

По его словам, со временем Комитет госбезопасности обнародует факты, как «боевики» намеревались «не просто взорвать обстановку морально как-то, еще как-то, а как пытались взрывать дома и улицы у нас в стране». Кроме того, как уточнил глава государства, будет рассекречена информация о том, откуда в республику поступали боеприпасы и взрывчатка.

Лукашенко добавил, что спецслужбы задержали людей, которые помогали этим злоумышленникам пересекать границы страны.

В Белоруссии шестой месяц подряд продолжаются протесты. Они начались после того, как ЦИК республики объявил Александра Лукашенко победителем президентских выборов, которые прошли 9 августа.

Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании их официальных результатов. Протестующих поддержали сотрудники крупнейших промышленных предприятий, объявив о забастовке. Силовики применяют против демонстрантов спецтехнику, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Ранее сообщалось, что белорусские силовики задержали в Минске около 100 человек, которые принимали участие в несанкционированных акциях протеста.