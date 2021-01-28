Психолог раскрыл генезис несанкционированных акций 23 января

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Декан факультета «Юридическая психология» МГППУ, кандидат психологических наук Николай Дворянчиков прокомментировал несанкционированные акции, состоявшиеся на прошлой неделе.

«2020 год был примечательным с точки зрения событий - эпидемия оказалась планетарной, продемонстрировала уязвимость цивилизации перед лицом пандемии. На фоне этого экономическая ситуация серьезно ухудшилась в различных частях планеты, серьезно снизился уровень жизни, усилилась неопределенность повседневной жизни. Очевидно, что это повысило недовольство граждан. Это мировая тенденция. В такие периоды привлекательной становится популистская идеология и массовые выступления в поддержку этих идей. В 2020 году представлялось возможным неоднократно наблюдать массовые выступления граждан в разных странах мира. В этом смысле январь-2021 продолжает эстафету 2020 года», — считает он.

«Новые технологии позволяют фиксировать события и мгновенно распространять в сети происходящее. С одной стороны, доступность в сети этой информации - образец для подражания, с другой - это еще требуется изучить, насколько российская аудитория осведомлена и наблюдает за событиями, происходящими в различных точках планеты (движение «Желтые жилеты» во Франции, движение «Жизни чернокожих важны»). «Информационный пузырь», который выстраивается благодаря настройке фильтров пользователем, надежно защищает его от «ненужной информации». В пользу этого говорят замеры социологов, относительно информированности и интереса к протестам, происходящим на пространстве бывшего СССР», — говорит эксперт.

«Другой аспект - достаточно важный, который существовал до пандемии и обострился в настоящее время - это межпоколенческий конфликт. Представители подростково-молодежной среды оказываются той возрастной группой, которая в наибольшей степени вовлечена в использование новых технологий, которая социализируется в обществе, где существует мобильные и индивидуализированные технологии. Кроме того, современный мир являет собой мир визуальной культуры, где изображение доминирует над понятием, что проводит своего рода водораздел между «поколением родителей» и «поколением детей» (для первых легитимна власть текстов, для вторых — власть изображений). Так называемый конфликт «отцов и детей» - обычное явление, однако специфичность современной ситуации характеризуется тем, что такие традиционные институты социализации, как семья и школа, стали проигрывать по своей важности такому институту социализации, как Интернет», — считает он.