Суд удовлетворил иск производителя Анаферона и Эргоферона о защите деловой репутации

Вступило в силу решение Арбитражного суда Московской области, который удовлетворил иск ООО «НПФ «МАТЕРИА МЕДИКА ХОЛДИНГ», производителя отечественных лекарственных препаратов Анаферон и Эргоферон, к новостному порталу www.kragor.ru о защите деловой репутации.

СМИ обязали удалить размещенную на сайте недостоверную информацию и опубликовать опровержение.

В октябре 2020 году новостной портал www.kragor.ru разместил на сайте статью «Сезон простуд и гриппа близок. Как защитить организм и не дать себя обмануть?», из содержания которой следовало, что лекарственные препараты Анаферон и Эргоферон якобы не содержат в своем составе действующего вещества, неэффективны, не обладают никаким лечебным воздействием, неизвестны никому за пределами Российской Федерации, являются «банальной гомеопатией».

«АНАФЕРОН и ЭРГОФЕРОН - это просто очень дорогой сахар, который не может помочь в излечении гриппа и ОРВИ» - было заявлено в публикации.

Производитель инициировал судебное производство уже в ноябре 2020 года. Фармкомпания не стала заявлять иск о взыскании убытков, ограничившись лишь требованием опровергнуть не соответствующую действительности и порочащую ее деловую репутацию информацию.

Рассмотрев спор и изучив позиции сторон, суд пришел к выводу о том, что опубликованные в статье сведения являются недостоверными и наносят ущерб взаимоотношениям истца – производителя лекарственных препаратов с его партнерами и клиентами, поскольку создают у них ложное представление о его неблагонадежности, подрывают доверие потребителей и врачебного сообщества.

«Мы не в первый раз сталкиваемся с необходимостью защищать доброе имя и репутацию нашей компании в суде. На прошлом судебном процессе ответчики попросили о мировом соглашении и наша компания пошла им навстречу. Тогда критики ссылались на Меморандум №2 «О лженаучности гомеопатии», при этом в ходе судебного процесса по делу А40-217689/17-91-1867 представители РАН прямо указали, что Меморандум не отражает официальной позиции РАН, Президиум РАН не давал указаний по его подготовке», - пояснил начальник юридического отдела компании Евгений Зайченко.

С 10 января вступили в силу поправки к УК РФ согласно которым по ст.128.1 Клевета к ответственности могут быть привлечены лица, распространяющие информацию в Интернете. «Если фейковая информация о лекарственном препарате наносит вред, тогда подключается государство, - прокомментировал первый зампред Комитета ГД по охране здоровья Федот Тумусов, - Что касается ответственности, то она установлена за распространение ложной информации разного рода вплоть до уголовной ответственности.