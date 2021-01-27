Михаилу Меню ограничили срок ознакомления с делом

Басманный суд Москвы ограничил бывшего губернатора Ивановской области, аудитора Счетной палаты Михаила Меня, обвиняемого в растрате, в сроках ознакомления с материалами дела. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

В соответствии с решением суда, Мень должен ознакомиться с материалами дела до 1 февраля. Сторона защиты выступала против данного ограничения, так как на данный момент Мень и его адвокаты успели ознакомиться лишь с 82 из 112 томов дела, указано в сообщении.

Следствие по делу экс-главы Ивановской области, аудитора Счетной палаты России Михаила Меня было завершено 14 января, после чего материалы были переданы обвиняемому для ознакомления.

Михаил Мень был задержан в Красногорском районе Подмосковья сотрудниками Службы экономической безопасности ФСБ и Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД. СК России предъявил ему обвинение в растрате 700 млн руб.

Позже суд избрал чиновнику меру пресечения в виде запрета определенных действий. Теперь экс-губернатору нельзя без разрешения покидать свой дом, за исключением двухчасовых прогулок, общаться с определенным кругом лиц, отправлять и получать почтово-телеграфные сообщения, пользоваться интернетом.

Сам Мень отрицает свою вину и называет все «недоразумением».