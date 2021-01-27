На Украине снесли один из последних памятников Ленину
Антон Демидов
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Руководитель общественной организации «Свитанок» Вадим Поздняков сообщил, что на Украине снесли один из последних памятников Ленину, находящийся на открытой территории. Об этом он написал в своем Facebook.
По его словам, этот монумент стоял в селе Старые Трояны Измаильского района Одесской области.
Как пояснил Поздняков, данный памятник был одним из последних в стране, который был «свергнут» («кроме оккупированных и закрытых территорий, как заводы и санатории»).
Он также отметил, что последний монумент Ленину расположен в селе Тимков Новоушицкого района Хмельницкой области. По словам главы организации, его снесут до конца следующей недели.
В 2020 году в Одесской области памятник Ленину переделали в монумент болгарину.
close