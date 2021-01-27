Политолог оценил вмешательство западных политиков и СМИ во внутренние дела РФ

Негативная реакция на задержание Алексея Навального и необъективность освещения незаконных протестных акций в иностранных СМИ — часть спланированной кампании запада по вмешательству в российские внутренние дела, считает глава научного совета Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

«Очевидно, что реакция властей ряда стран на события вокруг задержания Навального и последующие за ним протесты заранее имела под собой цель оказать влияние на внутренние дела России, в частности избирательную кампанию по выборам в Госдуму», — сообщил он «Газете.Ru».

Что касается реакции СМИ, то у зарубежных журналистов давно сформировались негативные шаблоны, установки по отношению к России, подчеркивает политолог.

«Они и проявляются в очередных публикациях. Ничего неожиданного нет — это сложившаяся практика. В СМИ давно сформировался консенсус о презумпции виновности российских властей. Думаю, риторика и дальше будет идти в негативную сторону», — заключил Чеснаков.