Россия планирует передать Палестине 100 тысяч доз вакцины «Спутник V»

Россия планирует передать Палестине 100 тысяч доз вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V», дополнительные 10 тысяч доз будут предоставлены на бесплатной основе. Об этом сообщил посол Палестины в РФ Абдель Хафиз Нофаль, передает «Интерфакс».

Отмечается, что этого количества будет достаточно для вакцинации 50 тысяч человек.

«В течение месяца договоримся о ценах и процедуре, думаю, в феврале она будет поставлена», — сказал дипломат.

Вакцина «Спутник V» уже прошла регистрацию в России, Белоруссии, Сербии, Венгрии, Алжире, Аргентине, ОАЭ, Палестине, Венесуэле и других странах. Ранее в РФПИ заявляли, что в ближайшие две недели вакцина будет зарегистрирована более чем в 25 странах.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».

Подробнее — на официальном сайте российской вакцины от коронавируса.