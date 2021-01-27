Главархив Москвы впервые опубликовал документы о помощи Москвы блокадному Ленинграду

Виртуальный музей «Москва – с заботой об истории» пополнили материалы о снятии блокады Ленинграда. Горожане могут посмотреть документы, фотографии и фильм-лекцию, показывающие как Москва помогала блокадному городу, сообщила заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

27 января, в День снятия блокады Ленинграда, Главархив Москвы разместил новые материалы в виртуальном музее «Москва - с заботой об истории».

«Очень важно не просто сохранять память о Великой Отечественной войне, но и рассказывать о подвигах советского народа, знакомить с документами, которые их отражают. Именно поэтому в День снятия блокады Ленинграда мы открываем новый раздел в виртуальном музее «Москва – с заботой об истории». В нем мы впервые публикуем материалы, показывающие, какой была помощь москвичей осажденному городу. Так, в январе 1942 года в Ленинград выдвинулись автобусные экспедиции, которые доставляли самое необходимое по «Дороге жизни» и эвакуировали жителей. Кроме архивных документов, в разделе есть и снимки города, на которых можно увидеть, через какие трудности прошли ленинградцы», - рассказала вице-мэр.

Среди документов - решения исполкома Моссовета о работе автобусной экспедиции и по покрытию расходов по отправке автоприцепов из Москвы в Ленинград. В феврале 1942 года 110 водителей управления автогрузового транспорта повели свои машины, снабженные дополнительными двухосными прицепами, на «Дорогу жизни». После открытия навигации на Ладоге через несколько месяцев водители вернулись в Москву.

Также на сайте опубликованы документы, рассказывающие о том, как из блокадного города перевозили в Москву семьи квалифицированных специалистов для работы на заводах, изготавливающих вооружение и боевую технику, или для руководящей работы в Наркомате танковой промышленности.

Фильм-лекция о жизни блокадного Ленинграда рассказывает, как жители осажденного города продолжали работать и сражаться, несмотря ни на что. Так, ни на один день не закрылись Ленинградская публичная библиотека, Театр музыкальной комедии и Ленинградское радио.

В альбоме с фотографиями военного фотокорреспондента газеты «Правда» Сергея Струнникова можно увидеть, как выглядел осажденный город зимой 1942/1943 года. Фотокорреспондент запечатлел десятки видов Ленинграда, а также повседневную жизнь защитников города.