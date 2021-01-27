В России за сутки выявили 17 741 случай коронавируса — это минимальное значение с 29 октября, передает оперштаб.

10,3% заразившихся не имели симптомов. Больше всего случаев выявили в Москве (1 837), Санкт-Петербурге (1 813) и Подмосковье (928). Таким образом, всего в России заразились 3 774 672 человека.

За прошедшие сутки также скончались 594, с начала пандемии — 71 076 пациентов. Всего вылечились 3 202 483 человека.

Ранее в Москве отменили ограничения на ночную работу ресторанов и клубов.