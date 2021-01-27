Эксперт рассказал, почему его не удивит реальное наказание Навальному

Решение суда об изменении условного наказания Алексею Навальному на реальное будет логичным и обоснованным, поскольку своим поведением он сделал для этого все возможное, считает юрист Илья Ремесло.

«На мой взгляд, суд ему обязательно заменит условное наказание на реальное, и это никак не связано с субботним несогласованным митингом. Там и без этого у него накопилось достаточно всего: Навальный не являлся в уголовно-исполнительную инспекцию, не отмечался там, неоднократно совершал административные правонарушения все это время. Он сделал все, чтобы в соотвествии с законом ему сейчас было назначено реальное лишение свободы», - цитирует РАПСИ Ремесло.

ФСИН поясняет, что задержание Навального проводилось на основании вынесенного 29 декабря прошлого года постановления начальника УФСИН России по Москве, в соответствии с которым осужденный был объявлен в розыск за систематические нарушения условий испытательного срока с предписанием о принятии мер к его задержанию при установлении местонахождения.

Ведомство указывает, что Навальный решением Замоскворецкого суда Москвы от 30 декабря 2014 года приговорен к 3,5 годам лишения свободы со штрафом в 500 тысяч рублей за совершение мошеннических действий и легализацию денежных средств, приобретенных преступным путем. Суд постановил считать назначенное наказание условным с испытательным сроком 5 лет. Решением Симоновского районного суда от 4 августа 2017 года испытательный срок был продлен на год.

«Однако в течение 2020 года зафиксированы многократные нарушения осужденным Навальным условий испытательного срока, по которым он был обязан являться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию УФСИН России по городу Москве два раза в месяц в определенные дни. В частности, дважды нарушения фиксировались в январе 2020 года, по одному разу – в феврале, марте, июле, августе. Последняя явка осужденного Навального на регистрацию состоялась 3 августа 2020 года. При этом сотрудники УИИ неоднократно предупреждали осужденного, что данные нарушения могут привести к отмене условного освобождения и замене его на реальный срок лишения свободы», - подчеркивает УФСИН по Москве.