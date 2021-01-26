Состояние пострадавшей на незаконной акции в Петербурге ухудшилось

Состояние Маргариты Юдиной, пострадавшей во время несанкционированной акции в Санкт-Петербурге 23 января, ухудшилось, сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката «Команды 29» Евгения Смирнова, представляющего ее интересы.

Адвокат рассказал, что везет женщину в больницу.

Ранее Юдина была выписана НИИ скорой помощи имени Джанелидзе. До выписки полицейский, который ударил женщину ногой в живот на незаконной акции, навестил ее в больнице и извинился. Она приняла извинения.