Арестован напавший на россиян в Стамбуле

Суд Стамбула арестовал мужчину, обвиняемого в нападении на троих россиян, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в местных правоохранительных органах.

По данным источника, мужчине предъявлены обвинения в покушении на убийство, он отправлен в тюрьму.

24 января вооруженный мужчина напал на троих граждан России в Стамбуле, они получили ножевые ранения. В результате нападения пострадавшие были госпитализированы, угрозы их жизни нет.