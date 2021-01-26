Арестован напавший на россиян в Стамбуле
Полина Рутковская
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Суд Стамбула арестовал мужчину, обвиняемого в нападении на троих россиян, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в местных правоохранительных органах.
По данным источника, мужчине предъявлены обвинения в покушении на убийство, он отправлен в тюрьму.
24 января вооруженный мужчина напал на троих граждан России в Стамбуле, они получили ножевые ранения. В результате нападения пострадавшие были госпитализированы, угрозы их жизни нет.
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