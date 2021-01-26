Мясников прокомментировал удаление своего поста в Instagram

Врач и телеведущий Александр Мясников прокомментировал в своем Telegram-канале удаление своего поста в Instagram.

«Вот и Гумилев не угодил», — пишет Мясников.

Cогласно сообщению Instagram, удаленная публикация нарушала правила, запрещающие «враждебные высказывания и символы» на платформе.

Мясников рассказал, что удаленная публикация содержала видеозапись, на которой он цитировал стихотворение Николая Гумилева «Занзибарские девушки».

«Видимо, из-за строк «Жирные женщины Габеша,

Хитрые и злые сомалийки

И грязные поденщицы Каффы», — написал он.

Мясников заявил, что цитату могли расценить как оскорбление темнокожих, и добавил, что считает себя «патологическим интернационалистом».