Мясников прокомментировал удаление своего поста в Instagram
Максимс Краюшкинс
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Врач и телеведущий Александр Мясников прокомментировал в своем Telegram-канале удаление своего поста в Instagram.
«Вот и Гумилев не угодил», — пишет Мясников.
Cогласно сообщению Instagram, удаленная публикация нарушала правила, запрещающие «враждебные высказывания и символы» на платформе.
Мясников рассказал, что удаленная публикация содержала видеозапись, на которой он цитировал стихотворение Николая Гумилева «Занзибарские девушки».
«Видимо, из-за строк «Жирные женщины Габеша,
Хитрые и злые сомалийки
И грязные поденщицы Каффы», — написал он.
Мясников заявил, что цитату могли расценить как оскорбление темнокожих, и добавил, что считает себя «патологическим интернационалистом».
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