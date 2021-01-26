Третья российская вакцина от COVID-19 поступит в оборот в ближайший месяц

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что в ближайшее время в гражданский оборот поступит третья российская вакцина от коронавируса. Его слова приводит ТАСС.

»Министерство здравоохранения получило документы для регистрации еще одной вакцины центра имени Чумакова, это уже третья разработка наших ученых», — сказал он на заседании президиума Координационного совета при кабмине по противодействию распространению коронавируса.

Глава кабмина отметил, что препарат поступит в гражданский оборот в ближайший месяц, что позволит расширить вакцинацию от коронавируса и сделать ее более доступной.

Ранее сообщалось, что вакцина от коронавирусной инфекции «КовиВак» Центра им. Чумакова может поступить в оборот в марте текущего года. Препарат содержит в себе «обезвреженный» вирус, лишенный заразных свойств, но способный вызвать иммунную реакцию. Центр планирует выпускать 10 млн доз вакцины от коронавируса в год.