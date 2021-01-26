Международный аэропорт Челябинска будет носить имя Игоря Курчатова

26 января 2021 года состоялось торжественное открытие Международного аэропорта города Челябинска после проведенной реконструкции и ребрендинга. Аэропорт получил имя выдающегося уроженца региона и отца-основателя отечественной атомной отрасли – Игоря Васильевича Курчатова.

Открытие обновленного аэропорта имени Игоря Курчатова было приурочено к году празднования 75-летия отечественной атомной промышленности.

В церемонии открытия аэропорта приняли участие: Алексей Лихачёв – Генеральный директор Госкорпорации «Росатом»; Алексей Текслер – Губернатор Челябинской области; Александр Благов – Директор НИЦ «Курчатовский институт»; Роман Троценко – Аэропортовая сеть «Новапорт».

«Игорь Васильевич был тесно связан с этими местами. И не только потому, что здесь, в городе Сим, он родился. Самое главное – на челябинской земле зарождался советский Атомный проект, 75-летие которого мы отмечали в прошлом году. Новое оформление аэропорта поможет рассказать об Игоре Курчатове, истории атомной науки и энергетики, о том, какова роль ядерных технологий в современном мире» — сказал на церемонии открытия генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв.

Основными цветами при оформлении аэропорта были выбраны: красный, бирюзовый (цвет излучения Вавилова-Черенкова), синий и темно-синий. Частью декоративного оформления здания аэропорта стали рукописи Игоря Курчатова и других ученых, повлиявших на открытия и развитие науки. Логотип аэропорта представляет собой стилизованную модель атома. С ней совпадает по силуэту самолет – его контур выделен на орбиталях электронов.

В аэропорту открыт кинозал. В кинозале, а также на специальных устройствах внутри аэропорта будут демонстрироваться видеоролики с рассказами о жизни и работе Игоря Курчатова. Здесь можно будет узнать, как он работал над атомным проектом, что говорил при запуске Обнинской АЭС – первой в мире атомной станции.

Во время ожидания своего рейса каждый пассажир сможет зарядить свой телефон, планшет или ноутбук – с помощью функциональной инсталляции «Зарядись от атома», размещенной в центре зала ожидания.