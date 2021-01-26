В России выявили еще 18 241 случай коронавируса

В России выявили 18 241 новый случай коронавируса. Об этом сообщает оперштаб по коронавирусу в Telegram-канале.

Кроме того, за прошедший день вылечились 23 798 пациентов, умерли 564.

За все время пандемии коронавирус подтвердился у 3 756 931 жителя России. Выздоровели 3 174 561 человек, скончались 70 482.

Ранее сообщалось, что к весне заболеваемость коронавирусом в России снизится вдвое.