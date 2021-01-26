Эксперт разъяснила нынешний правовой статус Навального

Доцент юридического факультета МГУ, кандидат юридических наук Гаянэ Давидян объяснила правовую ситуацию, в которой оказался Алексей Навальный.

«В постановлении Химкинского суда от 18 января 2021 года перечислены неоднократные нарушения Алексея Навального как условно осужденного с испытательным сроком от исполнения возложенных на него обязанностей», — напомнила Давидян.

Она подчеркнула, что Навального могли привлечь к ответственности, согласно ч. 5, ст. 11 УИК РФ еще 17 августа 2020 года, когда он в очередной раз не явился на регистрацию.

«18 января суд применил к нему ч. 4, ст. 46 УИК РФ, как я поняла, по аналогии. Возможно ли применение норм Уголовного-исполнительного права по аналогии? Да, возможно, если это не ухудшает положение осужденного», — констатировала эксперт.

«Подтверждения есть в судебной практике, научной доктрине. Можно ли было пойти другим путем, не создавая правовых головоломок? Да, можно было. Но у нас целая судебная система. И это решение можно обжаловать в установленном законом порядке», — резюмировала Давидян.