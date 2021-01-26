Эксперты заявили об увеличении мировых расходов на оборону в 2020 году

Мировые оборонные расходы выросли в 2020 году на 1,9 процентных пункта и достигли $1,9 трлн, это на $180 млрд больше по сравнению с 2010 годом ($1,75 трлн). Об этом сообщает информационно-аналитический центр Jane.

Эксперты считают, что в текущем году траты будут не столь значительными из-за последствий экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Предполагается, что решение о сокращении оборонных трат в 2021 году примут все регионы, помимо Европы, Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) и Латинской Америки.

Также в документе отмечено, что общемировые расходы на оборону достигнут наименьшего уровня с 2013 года. Кроме того, ожидается, что в дальнейшем мировые расходы на оборону достигнут $2,23 трлн к 2030 году.

Наибольший рост оборонных бюджетов в прошлом году показала Европа: государства региона повысили оборонные затраты на 5,6 процентных пункта по сравнению с 2019 годом.

Ранее сообщалось, что в Эстонии генерал призвал увеличить траты на оборону из-за «атаки России».