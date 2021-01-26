На Ставрополье ребенок провалился под лед и утонул
Катерина Медведева
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В Ставропольском крае ребенок провалился под лед и погиб, передает ГУ МЧС России по региону.
Инцидент произошел в станице Новотроицкой. Тело десятилетнего ребенка извлекли из пруда ночью 26 января.
Звонок о происшествии поступил в спасательное ведомство в 17.28 мск 25 января.
Ранее сообщалось, что в центральных регионах России участились несчастные случаи из-за прогулок по тонкому льду, неосторожного поведения во время зимних забав и обрушений снега и льда.
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