На Ставрополье ребенок провалился под лед и утонул

В Ставропольском крае ребенок провалился под лед и погиб, передает ГУ МЧС России по региону.

Инцидент произошел в станице Новотроицкой. Тело десятилетнего ребенка извлекли из пруда ночью 26 января.

Звонок о происшествии поступил в спасательное ведомство в 17.28 мск 25 января.

Ранее сообщалось, что в центральных регионах России участились несчастные случаи из-за прогулок по тонкому льду, неосторожного поведения во время зимних забав и обрушений снега и льда.