Разработчик «Новичка» готовит лекарство от коронавируса

Один из разработчиков вещества «Новичок» Леонид Ринк заявил о намерении в скором времени выпустить противовирусное и иммуномодулирующее средство «Иммофон» для борьбы с коронавирусом. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, препарат действует в отношении вирусных заболеваний, хорошо восстанавливает клетки и ликвидирует цитокиновый шторм, который может возникнуть при COVID-19 и привести к смерти.

Разработчик уточнил, что в средстве соединены сильное зарубежное противовирусное средство «Дапсон» и две молекулы метилурацила, которые активизируют обмен веществ и процесс регенерации в тканях. Оно работает не только против коронавируса, но и в отношении красной волчанки, склеродермии, ревматоидного артрита, псориаза, аллергии, лейкозов и заболеваний легких.

Ринк отметил, что на данный момент препарат уже проверили на 700 пожилых пациентах-добровольцах. В результате исследований специалисты не обнаружили ни одной тяжелой стадии и ни одной смерти.

Ранее американские ученые из Медицинского центра Университета Раш разработали молекулу, которая может предотвратить развитие тяжелой формы заболевания COVID-19 .