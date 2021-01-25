Доктор Мясников оправдал силовика, пнувшего женщину в живот на митинге

Врач и телеведущий Александр Мясников в своем Telegram-канале оправдал действия сотрудника ОМОН, который ударил женщину в живот на акции 23 января в Санкт-Петербурге.

«Парень при исполнении, идет «замес», они ведут задержанного, тут кто-то бросается под ноги с криками «за что?!». Это не женщина для него в данную секунду, это объект, препятствующий выполнению его задачи», — написал он.

По словам Мясникова, пострадавшая могла брызнуть баллончиком или «шилом пырнуть». Женщины есть только в мирной жизни, а на незаконных митингах любой, кто мешает силовикам выполнять задачу — потенциальный противник.

Ранее сообщалось, что четыре уголовных дела о насилии против полицейских заведены после незаконной акции в Москве.