Доктор Мясников оправдал силовика, пнувшего женщину в живот на митинге
Валерия Исполатова
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Врач и телеведущий Александр Мясников в своем Telegram-канале оправдал действия сотрудника ОМОН, который ударил женщину в живот на акции 23 января в Санкт-Петербурге.
«Парень при исполнении, идет «замес», они ведут задержанного, тут кто-то бросается под ноги с криками «за что?!». Это не женщина для него в данную секунду, это объект, препятствующий выполнению его задачи», — написал он.
По словам Мясникова, пострадавшая могла брызнуть баллончиком или «шилом пырнуть». Женщины есть только в мирной жизни, а на незаконных митингах любой, кто мешает силовикам выполнять задачу — потенциальный противник.
Ранее сообщалось, что четыре уголовных дела о насилии против полицейских заведены после незаконной акции в Москве.
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