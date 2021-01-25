Суды в Москве арестовали 30 человек после незаконных акций 23 января

Столичные суды арестовали 30 человек и оштрафовали 64 человека из-за участия в незаконных акциях 23 января, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Мосгорсуда.

Сроки административных арестов составят от 7 до 15 суток, объемы административных штрафов — от 10 тыс. рублей до 250 тыс. руб.

Всего по состоянию на понедельник, 25 января, московские суды получили 448 административных дел в отношении участников незаконной акции 23 января.

Ранее сообщалось, что в Москве на несанкционированной акции в стычках с полицией и ОМОНом пострадали более десяти человек.