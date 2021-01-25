Ледяная глыба упала на ребенка под Тверью

В Тверской области ледяная глыба упала на восьмилетнюю девочку. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Инцидент произошел утром 25 января в поселке Озерный. Глыба упала на девочку 2012 года рождения с крыши дома. Ребенок получил серьезные травмы и был госпитализирован.

«Установлено, что обслуживанием указанного дома занимаются работники муниципального унитарного предприятия «Управляющая компания Комсервис ЗАТО Озерный», которые ненадлежащим образом исполняют свои обязанности по содержанию дома», — заявили в ведомстве.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни». В ходе расследования действиям руководителей управляющей копании будет дана юридическая оценка.

До этого в Саратове упавший с крыши лед убил 11-летнего мальчика.