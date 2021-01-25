Эксперт сравнил наказание за несанкционированные акции на Западе и в России

Заместитель председателя комиссии ОП по безопасности и взаимодействию с ОНК, председатель ОНК Санкт-Петербурга Александр Холодов, говоря о различиях российского законодательства с зарубежным касательно проведения митингов и шествий и ответственности за несоблюдение правил массовых мероприятий, напомнил, что в США в таких случаях назначаются наказания до 10 лет лишения свободы, во Франции – до 5 лет тюрьмы и штраф до 75 тыс евро, в Великобритании — до 10 лет тюрьмы, в Германии — до 6.

«То есть у нас не самые суровые законы, а если мы говорим про несовершеннолетних, то в том же Сингапуре за вовлечение до 7 лет тюрьмы может быть, во Франции и Германии до 5 лет, в США до 4. И если уж там про Америку мы говорим, у них вообще очень забавно. Когда там был, обратил внимание, что у них есть около Белого дома стоит палатка. В этой палатке митингующие. Дело в том, что поставила ее в свое время какая-то женщина и митингует уже десятилетиями. После того, как она эту палатку поставила, они быстренько приняли закон о том, что ночью нельзя митинговать. То есть, если ночью кто-то поставит палатки, но они, соответственно, могут их сносить. А эту они не сносят, чтобы продемонстрировать: видите, свобода, вот закон принят, обратной силы не имеет, вот мы не можем ничего с ней сделать», — вспоминает Холодов.

«И у них забавный момент, когда у них было движение Occupy D.C., в момент, когда у них массово ставили народ как раз палатки, там лет 10 назад, они их сначала не сносили, но потом подождали, когда немножко стихло, и в какую-то из ночей это все взяли и снесли», — отмечает он.

«С одной стороны, как бы у них закон, они показывают, как это все работает, а с другой стороны, у них получается какое-то его выборочное соблюдение в тех случаях, когда нужно. Поэтому могу сказать, что у нас не то что там строже всех ответственность, у нас, пожалуй, одно из самых мягких вариантов ответственности. И более того, у нас в принципе как бы и правоприменительная практика не такая обширная. То есть это скорее исключительные случаи, когда кого-то привлекают к ответственности, чем какая-то постоянная такая практика, которую постоянно бы применяли», — убежден Холодов.

«Очень грустно, когда подобный уровень уважения к полиции в обществе. Честно говоря, меня лично это печалит, потому что начинать надо с себя. Если мы хотим, чтобы у нас были хорошие полицейские, надо начать их уважать. И тогда это само собой уже у нас получится», — резюмировал эксперт.