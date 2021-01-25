Вооруженный мужчина напал на трех россиян в Стамбуле

В Стамбуле неизвестный напал на трех россиян и ранил их ножом. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в полиции.

Инцидент произошел вечером 24 января в районе Бешикташ. В результате нападения пострадавшие были госпитализированы, угрозы их жизни нет.

«По предварительным данным, нападавшим является сборщик мусора Хасан Хюсейн Й.», — уточнил собеседник агентства.

В настоящий момент идет операция по поиску предполагаемого преступника.

Ранее сообщалось, что российский турист умер в Турции.