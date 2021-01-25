Генпрокуратура проверит качество питания в школах после массовых отравлений
Генпрокуратура России проверит качество питания во всех школах страны после массовых отравлений школьников в Московской области. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на надзорное ведомство.
Отмечается, что будет дана оценка контрактной системе при организации питания детей, качеству оказываемых услуг сторонними коммерческими организациями.
А также будет проверено, в каких условиях транспортируются и хранятся продукты питания, наличие документов, указывающих на их качество и безопасность, соблюдение сотрудниками столовых и пищеблоков в учебных заведениях санитарных норм.
Ранее сообщалось, что прокуратура Московской области начала проверку после отравления учащихся в одной из школ в Электростали. Предварительно, с жалобами на плохое самочувствие в больницы обратились 14 школьников.